İlk tanıtım yayınlandı! İşte Hande Erçel ve Burak Deniz'li Bambaşka Biri dizisi konusu ve oyuncuları FOX TV ekranlarında yakında yayın hayatına başlayacak olan Bambaşka Biri dizisi, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin yayınlanan ilk tanıtımıyla birlikte, konusu ve başrol oyuncuları hakkındaki detaylar da belli oldu. İşte Bambaşka Biri dizisi ilk tanıtım…

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FOX TV yeni dizisiyle sezona bomba gibi başlayacak.

Yakında yayın hayatına başlayacak olan Bambaşka Biri dizisi, izleyicilerin merakla beklediği yeni yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini üstlendiği Bambaşka Biri dizisi, ilk tanıtımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki partnerliğiyle bilinen iki oyuncunun yıllar sonra biraraya gelmesi izleyicileri heyecanlandırdı.

Dizinin yönetmen koltuğunda reyting rekortmeni dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt otururken, senaryosunu ise Ethem Özışık kaleme alıyor.

Dizinin tanıtımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Tanıtımın ardından yayın tarihi, konusu ve oyuncuları da belli oldu.

Bambaşka Biri konusu nedir?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Ne zaman başlıyor?

Burak Deniz’in, Türkiye’nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel’in ise dişli, gözüpek savcı Leyla karakterine hayat verdiği “Bambaşka Biri” 11 Eylül Pazartesi başlıyor.

Oyuncu kadrosu

Bambaşka Biri dizisinin oyuncu kadrosunda; Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ve Muttalip Müjdeci gibi başarılı isimler yer alıyor.