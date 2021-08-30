İlk ve Son dizisi 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? İlk ve Son yeni bölüm tarihi...

İlk ve Son dizisi 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? İlk ve Son yeni bölüm tarihi...

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin yer aldığı İlk ve Son dizisinin ilk 3 bölümünü bitiren seyirciler, "İlk ve Son 4. bölüm yayınlanacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

Çevrimiçi içerik platformu Blu TV'nin yeni dizisi "İlk ve Son", seyircilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Özge Özpirinççi ve Salih Bademci'nin rol aldığı dizide 20'li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, 10 yıllık bir süreçten sonra bitmeye yüz tutan ilişkilerinin gelgitleri anlatılıyor.

İlk 3 bölümü yayınlanan İlk ve Son dizisini bitiren seyirciler, yeni bölüm tarihlerine dair detayları araştırmaya başladı.

İlk ve Son 4. bölüm yayınlanacak mı, ne zaman soruları gündemde yerini aldı. Peki İlk ve Son 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni bölüme dair detaylar...

İLK VE SON 4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlk ve Son 4. bölüm 1 Eylül Çarşamba günü Blu TV'de yayınlanacak.

İLK VE SON DİZİSİ KONUSU

Son derece romantik sahnelerin yer aldığı ilk tanıtım yayınlandığında büyük heyecan yaratan İlk ve Son dizisi genç yaşta ilişki yaşamaya başlayan Deniz ve Barış'ın 10 yıllık aşk hikâyelerini konu alıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. İlk ve Son'un senaryosu ise Yarım Kalan Aşklar ve Söz gibi projelerde imzası bulunan Hakan Bonomo tarafından yazıldı.

Deniz ve Barış'ın tutku dolu anlarından boşanmalarına uzanan, bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkanlı, çoğu zaman ise imkânsız bir aşk hikayesi olan "İlk ve Son" izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.