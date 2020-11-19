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    İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları ve özeti

    İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor. Beyaz perdeden sonra televizyonda izleyici ile buluşacak olan filmin detayları..
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 17:49
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 17:51
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    İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları ve özeti

    İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, 2011 yapımı Amerika Birleşik Devletleri filmidir. Film, Steve Rogers'ın süper kahraman oluşunu anlatır. Marvel'ın Captain America çizgi-romanına dayanır ve beşinci Marvel Sinematik Evreni filmidir.

    Filmde 2. Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı gencin hikayesine tanık olunuyor.

    Peki İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi konusu ne, İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları kimler, işte merak edilenler..

    İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Yıl 1941, 40 kiloluk genç Steve defalarca orduya yazılmaya çalışmasına rağmen reddedilir. Sonunda onu Kaptan Amerika olarak bilinen Süper Asker'e dönüştürecek olan deneysel bir programa kabûl edilir. Kaslı yeni haliyle Kaptan Amerika, arkadaşı Bucky ve Peggy'nin işbirliği ile Albay Chester'in komutasında, Nazi örgütü HYDRA'ya karşı savaşmaya başlar.

    İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları ve özeti #1

    İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA OYUNCULARI

    Oyuncular:

    • Chris Evans,

    • Hayley Atwell,

    • Sebastian Stan,

    • Tommy Lee Jones,

    • Hugo Weaving

    Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

    Yapım Yılı: 2011 (125 dk)

    Vizyon Tarihi: 2 Eylül 2011 Cuma

    Senaryo: Christopher Markus, Stephen McFeely

    Yapımcı Firma: Marvel Enterprises, Marvel Entertainment

    Yapım Ülkesi: ABD

    Orijinal Dil: İngilizce

    Orijinal Adı: Captain America: The First Avenger

    İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları ve özeti #2

    İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları ve özeti #3

    İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları ve özeti #4

    İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları ve özeti #5

    İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları ve özeti #6

    İlk Yenilmez Kaptan Amerika filmi konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika oyuncuları ve özeti #7

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