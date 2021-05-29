İlker Aksum'a ne oldu? Oyuncu İlker Aksum'un sağlık durumu..

İlker Aksum'a ne oldu? Oyuncu İlker Aksum'un sağlık durumu..

Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Kazanın ardından İlker Aksum'un sağlık durumu merak edildi. Peki İlker Aksum'un sağlık durumu nasıl?

Başarılı oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na giderken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracı takla attı.

Çevredeki esnaflar, emniyet kemeri sıkışan Aksum'u araçtan çıkardı ve oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan üzücü olayın ardından İlker Aksum'un sağlık durumu merak konusu oldu. İlker Aksum'a ne oldu, sağlık durumu nasıl soruları araştırılmaya başlandı.

Peki İlker Aksum'un sağlık durumu nasıl ? İşte Oyuncu İlker Aksum'un sağlık durumu...

İLKER AKSUM'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İlker Aksum'u kurtardığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Esnaf Musa Öztürk, "Aracı 2 takla atarken gördük. Geldik çıkarttık. Emniyet kemerini ben bıçakla kestim. İyiydi bir şeyi yoktu. Ambulans gelince de ambulanstakilere de iyi olduğunu söyledi. Yine de tedbiren hastaneye götürüldü" diye konuştu.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumunun iyi ve olduğu taburcu edildiği öğrenildi.

İLKER AKSUM KİMDİR?

23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da dünyaya gelen İlker Aksum, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. 1.80 metre boyunda, 84 kilo ve İkizler burcudur.

Oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan Aksum, 1994 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamış ve ilk profesyonel rolü ise ''Hamlet'' oyununda Ophelia karakteri olmuştur.

1997 yılında ise ''Olacak O Kadar'' programıyla ilk televizyon deneyimini yaşayan ünlü oyuncu, daha sonra bir çok dizide ufak roller almıştır. Bir döneme damga vuran ''Yabancı Damat'' dizisinin kadrosunda yer alan İlker Aksum, bu dizide canlandırdığı iç güveysi damat Ruşen karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

2006 yılında ilk sinema filmi olan, Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği ''Küçük Kıyamet'' filmi ile 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olmuştur.

İclal Aydın ile birlikte, 7 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49’uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sunuculuğunu yapmıştır.

İlker Aksum'un, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen, Olgun Şimşek ve Taylan Biradeler gibi isimlerle çok eski yıllara dayanan dostlukları vardır.

Biz Size Aşık Olduk, Beşik Kertmesi, Aşk Olsun, Yabancı Damat, Küçük Kıyamet, Güz Sancısı, Kara Yılan, Canım Ailem, Vavien, Ejder Kapanı, Muhteşem Yüzyıl, Sen de Gitme, Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Kötü Yol, 20 Dakika, Mutlu Aile Defteri, Tatar Ramazan, Kadim Dostum, Aşk Olsun, Yeşil Deniz, Ne Diyosun, Çilek ve Mehmetçik Kut'ül Amare gibi yapımlarda rol alan İlker Aksum, son olarak Show TV ekranlarında yayımlanan ''Ramo'' dizisinde Hasan karakterine hayat vermiştir.

İLKER AKSUM'UN ÖDÜLLERİ

2010 – 1.İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Canım Ailem

2006 – 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü – Küçük Kıyamet

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

2010 – Macbeth : William Shakespeare – Oyun Atölyesi

1998 – Sefiller – Levent Kırca Tiyatrosu

1998 – Güzel ve Çirkin- Levent Kırca Tiyatrosu

1994 – Hamlet – Antalya Devlet Tiyatrosu

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER