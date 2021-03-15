İlkim Karaca kimdir? Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kaç yaşında, nereli? İlkim Karaca biyografisi..

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan İlkim Karaca, merak konusu oldu. Anadolu Rock müziğinin usta ismi merhum Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir? İşte İlkim Karaca hakkında..

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor.

Uzun bir aradan sonra ekranlarda görünen İlkim Karaca, Demet Akalın ve Alişan'ın konuğu oldu. Merhum sanatçı Cem Karaca'ya dair anıların paylaşıldığı programda, İlkim Karaca hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Peki Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

İLKİM KARACA KİMDİR?

Cem Karaca ve İlkim Karaca hayatlarını 2001 yılında birleştirmişti. Cem Karaca, 2004 yılında aramızdan ayrıldı.

Cem Karaca’nın eşi olarak tanınan İlkim Karaca 1960 yılında dünyaya geldi. Çeşitli üniversitelerde okumuş fakat hiçbirini tamamlamadı. En son İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi ve müzik öğretmeni oldu.

Mandolin, kanun ve bağlama çalabilen İlkim Karaca, kendi yazdığı şiirleri vardır ve bazılarını bestelemiştir.

İstanbul Radyosu’nda Cem Vakfı kurucularından İzzettin Doğan Bey'in yakın arkadaşı da olan babası Hasan Hüseyin Erkan vasıtasıyla Cem Radyo’da da işe başladı. Üç kez evlenen İlkim Karaca, üçüncü ve son evliliğini Cem Karaca ile yaptı.

İlkim Karaca, geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye ve Kim Milyoner Olmak İster yarışmalarına katıldı.