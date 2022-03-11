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    İltifatlar havada uçmuştu! Muhabir Hüseyin Öztel'in eşi sessizliğini bozdu...

    Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek ve meteroloji mühendisi Hüseyin Öztel arasında yaşanan diyalog sosyal medyanın diline düşünce Öztel'in eşi Zeynep Mengi de yorum yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 11:08
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    İltifatlar havada uçmuştu! Muhabir Hüseyin Öztel'in eşi sessizliğini bozdu...

    Geçtiğimiz gün Habertürk'te sunucu Hülya Hökenek  hava durumu aktarması için meteroloji mühendisi Hüseyin Öztel'e bağlandı.

    İkili arasında yaşanan diyalogda iltifatlar art arda geldi.

    İkili kar yağışını yorumlarken Hökenek, Öztel'in "Çok güzel yağıyor şu an" sözlerine "Sen de çok güzel görünüyorsun" diye karşılık verdi.

    Öztel ise "Sen daha güzel görünüyorsun, kar gibi." diyerek yanıt verdi.

    İzleyicilerin gözünden kaçmayan o anlar, sosyal medyanın da diline düştü.

    EŞİNDEN DESTEK GELDİ

    Yapılan yorumlara kayıtsız kalamayan Hüseyin Öztel'in eşi Zeynep Mengi, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, "İltifat etmek güzeldir, destekliyorum" notunu ekledi.

    Ardından videonun editli halini paylaşan Mengi, "Ama bu çok iyi olmuş" dedi.

    İltifatlar havada uçmuştu! Muhabir Hüseyin Öztel in eşi sessizliğini bozdu... #1

    İltifatlar havada uçmuştu! Muhabir Hüseyin Öztel in eşi sessizliğini bozdu... #2

    İltifatlar havada uçmuştu! Muhabir Hüseyin Öztel in eşi sessizliğini bozdu... #3

     

     

     

     


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