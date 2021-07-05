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- İlyas Tetik kimdir? Usta Kemancı İlyas Tetik'in biyografisi
İlyas Tetik kimdir? Usta Kemancı İlyas Tetik'in biyografisi
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 13:09
- Güncelleme : 05.07.2021 - 13:32
Birçok ünlü isim ile çalışan ve birden fazla besteye imza atan İlyas Tetik, bugün hayatını kaybetti.
Usta kemancının ölüm haberi oğlu İlkkan Tetik tarafından, "Çok üzgünüz" sözleriyle doğrulandı. Tetik'in ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını üzdü.
Birçok isimle aynı sahneyi paylaşan usta müzisyenin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki İlyas Tetik kimdir? Hangi başarılara imza atmıştır? İşte biyografisi..
İLYAS TETİK KİMDİR?
25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen İlyas Tetik'in yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın "Seni Sevmeyen Ölsün" olurken, bu albüm çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır.
Bir yandan beste çalışmalarına ağırlık veren usta kemancı, birçok sevilen besteye imza attı. Usta müzisyen, beste çalışmaları dışında müzik yönetmenliği yaptı.
Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında ise şu isimler bulunuyor;
- Mahsun Kırmızıgül
- Müslüm Gürses
- İbrahim Erkal
- Harika Avcı
- Sibel Can
- Zeki Müren
- Muazzez Abacı
- Müşerref Akay
- Gönül Akkor
- Faruk Tınaz
- Ahmet Kaya
- Gönül Yazar
- Ebru Gündeş
- Petek Dinçöz
- Şevval Sam
Usta kemancı birçok isimle aynı sahneyi paylaşmıştır. O isimler ise şu şekilde;
- Sezen Aksu
- Orhan Gencebay
- İbrahim Tatlıses
- Ferdi Tayfur
- Ajda Pekkan
- Tarkan
- Sertab Erener
- Levent Yüksel
- Özcan Deniz
İlyas Tetik, yılların getirdiği birikimi, Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü "İstanbul'da Bir Keman"da toplamış ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştır.
ESERLERİ
- Seni Buldum Ya
- Yıllarım
- Hayatımı Yazsam Roman Olurdu
- Bulunur Elbet
- Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan