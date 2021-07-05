İlyas Tetik kimdir? Usta Kemancı İlyas Tetik'in biyografisi

61 yaşında hayatını kaybeden müzisyen İlyas Tetik'in ölüm haberi oğlu tarafından doğrulanırken, usta kemancının hayatına ve kariyerine dair bilgiler merak konusu oldu.

Birçok ünlü isim ile çalışan ve birden fazla besteye imza atan İlyas Tetik, bugün hayatını kaybetti.

Usta kemancının ölüm haberi oğlu İlkkan Tetik tarafından, "Çok üzgünüz" sözleriyle doğrulandı. Tetik'in ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını üzdü.

Birçok isimle aynı sahneyi paylaşan usta müzisyenin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki İlyas Tetik kimdir? Hangi başarılara imza atmıştır? İşte biyografisi..

İLYAS TETİK KİMDİR?

25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen İlyas Tetik'in yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın "Seni Sevmeyen Ölsün" olurken, bu albüm çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır.

Bir yandan beste çalışmalarına ağırlık veren usta kemancı, birçok sevilen besteye imza attı. Usta müzisyen, beste çalışmaları dışında müzik yönetmenliği yaptı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında ise şu isimler bulunuyor;

Mahsun Kırmızıgül

Müslüm Gürses

İbrahim Erkal

Harika Avcı

Sibel Can

Zeki Müren

Muazzez Abacı

Müşerref Akay

Gönül Akkor

Faruk Tınaz

Ahmet Kaya

Gönül Yazar

Ebru Gündeş

Petek Dinçöz

Şevval Sam

Usta kemancı birçok isimle aynı sahneyi paylaşmıştır. O isimler ise şu şekilde;

Sezen Aksu

Orhan Gencebay

İbrahim Tatlıses

Ferdi Tayfur

Ajda Pekkan

Tarkan

Sertab Erener

Levent Yüksel

Özcan Deniz

İlyas Tetik, yılların getirdiği birikimi, Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü "İstanbul'da Bir Keman"da toplamış ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştır.

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