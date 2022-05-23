IMDb en popüler Türk isimleri belirledi

IMDb, Nisan ayına ilişkin en popüler Türk oyuncularının listesini yayınladı. Yayınlanan listede Hande Erçel'in ilk sırada yer alması, herkesi şaşırttı.

Ülkelerin sinema, televizyon ve oyuncularla ilgili nabzını tutan IMDb, Nisan ayına ilişkin yeni bir liste yayınladı.

IMDb Starmetre'nin merakla beklenen listesinde sırasıyla yer alan oyuncular, herkesi şaşırttı.

Hande Erçel'in diğer tüm oyuncuları geride bırakıp zirveye yerleşmesi, hayranlarını sevindirdi.

Ancak bazı isimler, listedeki bir numaranın başka bir oyuncu olması gerektiğini söyledi.

Sadakatsiz ile rüzgar gibi esen Cansu Dere'nin 30. sıraya yerleşmesi ise "Haksızlık" olarak tanımlandı.

Hande bir numara

Ülkelerin sinema ve televizyon filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, Nisan ayının en popüler isimlerini belirledi.

Bu listeye göre Hande Erçel, Can Yaman, Tchéky Karyo ve Kerem Bürsin ilk dördü oluşturdu.

Kıvanç Tatlıtuğ 5. sırayı alırken, Engin Akyürek 16. sıraya yerleşti. Kuruluş Osman dizisi ile herkesin beğenisini kazanan Burak Özçivit'in 22. sırada yer alması herkesi şaşırtan diğer detaylardan birisi oldu.