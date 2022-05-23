Petrol
110.79
0.73%
Euro
17.0193
1.30%
Dolar
15.9375
0.41%
Altın
953.87
1.20%
Borsa
2391
0.79%
Bitcoin
486.000
2.08%
BTXN Coin
13.49
1.04%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    IMDb en popüler Türk isimleri belirledi

    IMDb, Nisan ayına ilişkin en popüler Türk oyuncularının listesini yayınladı. Yayınlanan listede Hande Erçel'in ilk sırada yer alması, herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 11:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    IMDb en popüler Türk isimleri belirledi

    Ülkelerin sinema, televizyon ve oyuncularla ilgili nabzını tutan IMDb, Nisan ayına ilişkin yeni bir liste yayınladı.

    IMDb Starmetre'nin merakla beklenen listesinde sırasıyla yer alan oyuncular, herkesi şaşırttı.

    Hande Erçel'in diğer tüm oyuncuları geride bırakıp zirveye yerleşmesi, hayranlarını sevindirdi.

    Ancak bazı isimler, listedeki bir numaranın başka bir oyuncu olması gerektiğini söyledi.

    Sadakatsiz ile rüzgar gibi esen Cansu Dere'nin 30. sıraya yerleşmesi ise "Haksızlık" olarak tanımlandı.

    Hande bir numara

    Ülkelerin sinema ve televizyon filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, Nisan ayının en popüler isimlerini belirledi.

    Bu listeye göre Hande Erçel, Can Yaman, Tchéky Karyo ve Kerem Bürsin ilk dördü oluşturdu.

    Kıvanç Tatlıtuğ 5. sırayı alırken, Engin Akyürek 16. sıraya yerleşti. Kuruluş Osman dizisi ile herkesin beğenisini kazanan Burak Özçivit'in 22. sırada yer alması herkesi şaşırtan diğer detaylardan birisi oldu.

    IMDb en popüler Türk isimleri belirledi #1

    IMDb en popüler Türk isimleri belirledi #2

    IMDb en popüler Türk isimleri belirledi #3

    IMDb en popüler Türk isimleri belirledi #4


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Pencereye çıkan şahıs silahlı saldırıya uğradı
    3. Sayfa

    Pencereye çıkan şahıs silahlı saldırıya uğradı

    Trabzon'da kadınlara organik tarım eğitimi
    Ekonomi

    Trabzon'da kadınlara organik tarım eğitimi

    Görüş Bildir