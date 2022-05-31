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    IMDb seçti: İşte Türkiye'nin en popüler oyuncusu

    IMDb'nin düzenli olarak güncellediği verilere göre en popüler 20 oyuncu açıkladı. Listede Ebru Şahin ilk sırayı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 11:00
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 11:01
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    IMDb seçti: İşte Türkiye'nin en popüler oyuncusu

    Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu.

    Masumlar Apartmanı'nın yıldızları geriledi

    Final yaparak ekran macerasını sonlandıran Masumlar Apartmanı'nın yıldızları listede gerilerken, zirveye yerleşen sürpriz isim herkesi şaşırttı.

    İşte en popüler 20 Türk oyuncu...

    20. Merve Dizdar

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #1

    19. Damla Sönmez

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #2

    18. Burak Özçivit

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #3

    17. Özge Özpirinçci

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #4

    16. Ece Çeşmioğlu

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #5

    15. Engin Altan Düzyatan

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #6

    14. Hazal Kaya

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #7

    13. Esra Bilgiç

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #8

    12. İbrahim Çelikkol

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #9

    11. Demet Özdemir

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #10

    10. Kıvanç Tatlıtuğ

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #11

    9. Uraz Kaygılaroğlu

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #12

    8. Kerem Bürsin

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #13

    7. Ennis Esmer

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #14

    6. Ezgi Mola

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #15

    5. Çeki Karyo

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #16

    4. Can Yaman

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #17

    3. Hande Erçel

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #18

    2. Cem Yılmaz

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #19

    1. Ebru Şahin

    IMDb seçti: İşte Türkiye nin en popüler oyuncusu #20


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