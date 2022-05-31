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- IMDb seçti: İşte Türkiye'nin en popüler oyuncusu
IMDb seçti: İşte Türkiye'nin en popüler oyuncusu
IMDb'nin düzenli olarak güncellediği verilere göre en popüler 20 oyuncu açıkladı. Listede Ebru Şahin ilk sırayı aldı.
- Haber Merkezi
- 31.05.2022 - 11:00
- Güncelleme : 31.05.2022 - 11:01
Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu.
Masumlar Apartmanı'nın yıldızları geriledi
Final yaparak ekran macerasını sonlandıran Masumlar Apartmanı'nın yıldızları listede gerilerken, zirveye yerleşen sürpriz isim herkesi şaşırttı.
İşte en popüler 20 Türk oyuncu...
20. Merve Dizdar
19. Damla Sönmez
18. Burak Özçivit
17. Özge Özpirinçci
16. Ece Çeşmioğlu
15. Engin Altan Düzyatan
14. Hazal Kaya
13. Esra Bilgiç
12. İbrahim Çelikkol
11. Demet Özdemir
10. Kıvanç Tatlıtuğ
9. Uraz Kaygılaroğlu
8. Kerem Bürsin
7. Ennis Esmer
6. Ezgi Mola
5. Çeki Karyo
4. Can Yaman
3. Hande Erçel
2. Cem Yılmaz
1. Ebru Şahin