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IMDb seçti: İşte Türkiye'nin en popüler oyuncusu

IMDb seçti: İşte Türkiye'nin en popüler oyuncusu

IMDb'nin düzenli olarak güncellediği verilere göre en popüler 20 oyuncu açıkladı. Listede Ebru Şahin ilk sırayı aldı.