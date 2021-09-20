İmkansız dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? Hazal Kaya geri dönüyor

İmkansız dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? Hazal Kaya geri dönüyor

Oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. FOX TV'de seyirci karşısına çıkacak olan Kaya, İmkansız dizisinde boy gösterecek. İmkansız ne zaman başlayacak?

Güzel oyuncu Hazal Kaya, Ali Atay ile olan evliliğini bir bebekle taçlandırdı ve adını Fikret Ali koydu.

Fikret Ali dünyaya geldikten sonra ekranlarda yer almayan Kaya, İmkansız dizisi için el sıkıştı.

FOX TV'nin iddialı dizilerinden birisi olan İmkansız'ın kadrosuna dair detaylar, FOX'un yeni sezon çekimlerinde ortaya çıktı.

Hazal Kaya'yı ekranlarda görmeyi özleyenler dizinin ne zaman başlayacağını merak edip, araştırma yapmaya başladı.

Kaya'nın fanları, "İmkansız dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, İmkansız dizisi ne zaman başlayacak, kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

İMKANSIZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını Med Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu İmkansız dizisinin çekimleri başladı.

Dizinin ne zaman ekranlara olacağına ilişkin henüz resmi bir duyuru gelmedi.

İMKANSIZ DİZİSİNİN KADROSUN'DA KİMLER VAR?

Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ile Mehmet Ozan Dolunay'ın yer alacağı dizi, Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlandı.

İMKANSIZ DİZİSİNİN KONUSU

Hazal Kaya’nın canlandıracağı karakter ise geçmişte çok zorluklar yaşayan ve bir kaza sonrası geçmişinden kurtulmak için hafızasını kaybetmiş birisi olacak.