"İmza tabağım" demişti, sahibi çıktı! Mehmet Şef'in tatlısı bakın kimden çalıntı MasterChef'in jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın "Arı" isimli imza tabağının çalıntı olduğuna dair detaylar gün yüzüne çıktı.

ensonhaber.com

MasterChef Türkiye, All Star sezonuyla şeflere mutfakta ecel terleri döktürüyor.

Bu sezon oldukça zorlayıcı olan MasterChef, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile devam ediyor.

Her hafta jürilerden birinin hazırladığı özel tarif, yarışmacıların kaderini belirliyor.

Öyle ki, imza tabakları yüzünden elenenler oluyor.

Bu hafta ise Eda'nın elenmesine neden olan yemek, Mehmet Yalçınkaya'nın restoranının menüsünde de bulunan 'Arı' isimli tatlı oldu.

Ancak tatlının sahibi ortaya çıktı.

Tatlının sahibi başkası çıktı

Aaron Clouse isimli bir şef Mehmet Yalçınkaya'nın restoranının "Arı" tatlısı paylaşımına "Tam olarak benim yıllar önce yaptığım imza tatlıma benziyor." şeklinde bir yorumda bulundu.

Clouse'un bu tatlıyı 2021 tarihinde yaptığı ve "The Bees Knees" yani 'Arıların Dizleri' olarak paylaştığı görüldü.

"Çaldılar"

Clouse, MasterChef'in resmi Instagram hesabına girdi ve tatlı paylaşımının altına "Üzgünüm, benim tatlımı çalıp 'İmza yemeğim' olarak tanıttılar. Ben bunu yıllar önce yapmıştım" şeklinde yorum yaptı.