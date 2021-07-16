İnanılmaz Aile 2 filmi konusu nedir? İnanılmaz Aile 2 filmi konusu ve oyuncuları

Animasyon, aile ve macera türlerindeki İnanılmaz Aile 2 filmi, bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Peki İnanılmaz Aile 2 filmi konusu nedir? İşte İnanılmaz Aile 2 filmi konusu ve oyuncuları...

Orijinal adı ''The Incredibles 2'' olan 2018 yılı yapımı İnanılmaz Aile 2 filmi, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarına geliyor.

Yönetmen koltuğunda Brad Bird'in oturduğu, senaryosunu yine Brad Bird'in kaleme aldığı İnanılmaz Aile 2 filminin konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından merak ediliyor.

Peki İnanılmaz Aile 2 filmi konusu nedir? İnanılmaz Aile 2 filmi oyuncuları kimler? İşte İnanılmaz Aile 2 filmi konusu ve oyuncuları...

İNANILMAZ AİLE 2 FİLMİ KONUSU

İlk filmdeki olayların ardından halkın güvenini kaybeden süper kahramanların imajını düzeltmek için Helen yani Lastik Kız seçilmiştir.

Lastik Kız şehri kötü güçlerden korurken, Bob (Bay İnanılmaz) evdeki çocuklarla ilgilenme görevini üstlenmiştir. Violet ve Dash'in yanında yeni doğmuş Jack-Jack'in yeni fark ettikleri ve henüz kontrol edemedikleri güçleri, işini iyice zor bir hale getirmiştir.

Ancak Ekran Köleci (Screenslaver) adında yeni ve zorlu bir düşmanın ortaya çıkışı, Lastik Kız ile birlikte ailenin diğer üyeleri ve Frozone'un hep birlikte yeni rakibe karşı savaşmalarını gerektirir.

İNANILMAZ AİLE 2 FİLMİ OYUNCULARI

Craig T. Nelson

Holly Hunter

Sarah Vowell