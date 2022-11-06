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    İnce İnce Yasemince'nin yıldızı Yasemin Yalçın son haliyle şoke etti! "Yıllara meydan okuyor"

    Fenomen dizi İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Yasemin Yalçın yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. Güzel oyuncuyu gören tanıyamıyor.
    • 06.11.2022 - 17:55
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    İnce İnce Yasemince'nin yıldızı Yasemin Yalçın son haliyle şoke etti! 'Yıllara meydan okuyor'

    Bir döneme damga vuran İnce İnce Yasemince dizisi, unutulmaz diziler arasında yer alıyor.

    1995 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi, o dönem bölümleriyle büyük ilgi görüyordu.

    O dönemlerde sevilerek izlenen fonemen dizi İnce İnce Yasemince'de Kakılmış, Sürahi Nine, Gülazer, Şuayip karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın yıllar sonra gündeme geldi.

    Başarılı oyuncu Yasemin Yalçın, verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle gündeme geldi.

    58 yaşındaki güzel oyuncu, Talih Kuşu, Manda Yuvası'nda gösterdiği oyunculuğun yanı sıra, sesiyle de hayranlarını büyüledi.

    Yıllar sonra değişimiyle gündeme gelen Yasemin Yalçın'ın son hali görenleri şaşkıne çevirdi.

    Yıllara meydan okumuş

    58 yaşındaki başarılı oyuncu Yasemin Yalçın, İnce İnce Yasemince'de canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştı.

    Yıllar içerisinde verdiği kilolalar ve son zamanlardaki fit görüntüsü hayranlarını büyüledi. Son hali herkesi şaşırttı. İşte güzel oyuncunun son hali...

    İnce İnce Yasemince nin yıldızı Yasemin Yalçın son haliyle şoke etti! 'Yıllara meydan okuyor' #1

    İnce İnce Yasemince nin yıldızı Yasemin Yalçın son haliyle şoke etti! 'Yıllara meydan okuyor' #2

    İnce İnce Yasemince nin yıldızı Yasemin Yalçın son haliyle şoke etti! 'Yıllara meydan okuyor' #3


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