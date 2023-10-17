İNCELEDİK: Engin Polat'ın bu zamana kadar Dilan Polat'a yaptığı tartışmalı sürprizler Kara para akladıkları iddia edilen ve haklarında MASAK tarafından soruşturma açılan Engin-Dilan Polat çifti, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Lüks yaşamıyla 7 milyon takipçiye ulaşan Polat çiftinin birbirine yaptığı ilginç sürprizleri derledik.

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Küçük yaşta annesini kaybeden ve birçok zorlukla mücadele eden Dilan Doğu, lise yıllarında eşi Engin Polat ile tanıştı. Büyük bir aşkla birbirine bağlanan çift, genç yaşta evlendi.

Engin Polat ve eşi Dilan Polat, geçimlerini sağlamak için çalışıyordu. Engin, alimünyum kaplama işiyle ilgilenirken, Dilan ise doğum fotoğrafçılığı yapıyordu.

Çiftin sosyal medyaya girişi ile isimleri de duyulmaya başladı.

Engin-Dilan Polat kimdir

Kızını kucağına alan Dilan Polat, kariyerine güzellik merkezi açarak devam etmek istedi.

Eşi Engin Polat ile kısa süre içerisinde işlerini büyüterek Türkiye'nin dört bir yanına güzellik merkezleri açmaya başlayan Dilan Polat, sosyal medyanın da tanıdığı bir isim oldu.

Lise sıralarında tanıştığı sevgilisi Engin Polat ile 2007 yılında hayatını birleştiren fenomen Dilan Polat, milyonluk hediyelerle göz kamaştırdı.

İlk başlarda herkesin alkış tuttuğu ve hayranlıkla izlediği Polat Ailesi, git git dikkatleri daha farklı bir yöne çekti.

"Çalıştık, kazandık"

Dilan Polat, bazen takipçilerinin bu sorgularına "Karı koca çalıştık, didindik. 6 yıl emek verdik, Allah yürü ya kulum dedi. Eşimin ticari zekası var." ifadeleriyle yanıt verdi.

Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla başka bir gündemin içine düştü.

Yılların ünlülerini geride bırakan Polat çifti, magazin sayfasına konuk olmasıyla fitili ateşledi.

Dilan Polat, "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla Türk halkını şoke etti.

Birbirlerine olan sürprizleri hep marjinaldi ancak artık takipçileri "bu paranın suyu nereden geliyor" sorgusuna başlamıştı.

MASAK inceliyor

Açtığı şubeler, dağıttığı paralar ve ultra lüks harcamaları sorgulanan Polatlar, MASAK'ın da radarına girdi.

Kara para akladıkları ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu.

Polat çifti ve aileleri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma başlattı.

Suç örgütü iddiaları

Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Olaylar dur durak bilmezken, Engin-Dilan çiftinin marjinal sürprizlerine tekrar göz atalım istedik.

Güllere doymadı

Kırmızı güller, Dilan Polat'a gelen en masum hediyeler arasında...

Kamyonla başından dökülen güller, gül havuzu, evin gül bahçesine çevrilmesi gibi birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.

Dolarlar içinde

Dilan Polat, dolarlardan yapılmış çiçek ve saçıyla büyük tepkiler çekti.

Dağıttıkça dağıttı

Polat çifti gitti yer düğünde lüks takılar taktı, para yağmuru yağdırdı. Dilan Polat, aynı zamanda evindeki çalışanlardan sipariş getiren kuryeye kadar zaman zaman altın dağıttı.

"ENDİ yıldızı"

32 yaşındaki fenomen, "ENDİ" adını verdiği bir yıldız satın aldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Polat, yıldız sertifikasını gösterdi.

"Adını billboardlara yazdım yarim"

Eşinin doğum günü için bilboardlara yazı yazdıran Dilan Polat, jestiyle günlerde sosyal medya gündeminde kaldı.

Engin Polat ise eşi Dilan Polat'ın doğum günü için New York Times Square'de reklam verdi.

Dilan Diamond

Engin Polat, doğum günü hediyesi olarak Dilan Polat adına mücevher mağazası açtı.

Uçak sürprizleri

Uçak konusundaki 2. sürpriz ise doğum gününde geldi.

Engin Polat, eşinin doğum günü için uçak kiralayarak paylaştığı video ile tartışmaları başlattı.

"Enerciii"

Engin Polat, eşi Dilan Polat'ın dilinden hiç düşürmediği 'enerji' kelimesini kullanarak şarkı yapması için düğmeye bastı.

Şarkı, dijital platformlarda dinlenme rekorları kırdı.

Altın tozu sonu oldu

Dilan Polat’ın canlı yayında ‘altın tozlu kahve’ içtiği anlar da sosyal medyada çok konuşuldu. Bu kahvenin bir faydası bulunmadığını ama bazı kişileri gıcık etmek için içtiğini söyleyen Polat, ağızları açık bıraktı.

Akabinde ise sosyal medya çalkalandı, şirketler araştırılmaya başladı.

Ardı arkası kesilmeyen iddialar, hala devam ediyor.

Bakalım Polat Ailesi davasında daha neler olacak...