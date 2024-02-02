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Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneler, yayın hayatına başlamadan önce pavyon dansıyla uzun süre konuşulmuştu.
İlk bölümüyle adeta gündeme oturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez, senaryosunu ise Yılmaz Erdoğan üstleniyor.
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizi, dün akşam rekor kırdı.
Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden ilk fragman geldi.
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Öte yandan Kubilay Aka diziye dahil oldu. İşte İnci Taneleri 3. bölüm fragmanı...