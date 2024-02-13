İnci Taneleri 4. bölüm 2. fragman: Olay sahne! Azem, Dilber’in odasına gidiyor Perşembe günlerinin reyting rekortmeni İnci Taneleri’nden yeni fragman geldi. Azem, Dilber’in çocuğu olduğunu öğrenmişti. Buzlar eriyor. Dilber ve Azem’in odadaki sahnesi ekranlara damga vuracak. İşte İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği İnci Taneleri dizisi, her bölümüyle büyük ilgi görüyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren heyecanı doruklara çıkaran dizi, son bölümüyle ekranlara damga vurmuştu.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin yer aldığı diziden ilk fragman geldi.

Yeni bölümde sürükleyici anlar yaşatmaya devam edecek.

Azem ve Dilber yakınlaşıyor

Dilber'in çocuğu olduğunu öğrenen Azem, araya mesafe koymuştu. Tüm dikkatini oğlunu aramak için harcıyordu.

Azem oğluna sonunda kavuşuyor. Yeni bölümde oğlu Cihan ile tanışacak. Öte yandan Azem'in Dilber'i affetmesi ve odasına gitmesi çok konuşulacak.

İşte İnci Taneleri 4. bölüm 2. fragman...