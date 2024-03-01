İnci Taneleri 7. bölüm fragman: Dilber’in dünyası başına yıkıldı! Pavyon hayatı… Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dilber ölümden dönüyor. Pavyon hayatı bitiyor mu? İşte yeni bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Her Perşembe Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İnci Taneleri, bir kez daha ekranlara damga vurdu.

Başrollerinde usta isimler Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri, Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkıyor.

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümü ekranlara damga vururken, izleyiciler heyecanla yeni fragmanı beklemeye başladı.

Dizide danslarıyla gönülleri fetheden Dilber’in pavyon hayatı bitecek mi? Bakın yeni bölümde neler olacak…

Pavyon hayatı bitiyor mu?

Dizinin son bölümünde Dilber'in eski kocası, Dilber'e şiddet uygulayarak hastanelik etti. Apar topar hastaneye kaldırılan Dilber'in yüzündeki yaralar, duygu dolu anlar yaşatacak.

Dilber'in hastalığı, pavyon danslarına ara vermesine sebep olacak. Bir süre Dilber dans edemeyecek.

İşte İnci Taneleri 7. bölüm fragmanı...