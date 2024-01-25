İnci Taneleri hangi kanalda, saat kaçta? İnci Taneleri 1. bölüm tarihi Merakla beklenen İnci Taneleri dizisi, yayın hayatına başlıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler, "İnci Taneleri hangi kanalda, saat kaçta" sorusunu araştırıyor. İşte İnci Taneleri yayın detayları...

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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, yayın macerasına adım atıyor.

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin de yer aldığı dizi, fragmanlarıyla milyonlarca kez izlendi.

Azem ve Dilber'in yolculuğunu konu edinen İnci Taneleri, ilginç konusu ve değindiği noktalar ile dikkat çekiyor.

Eşini öldüren bir öğretmen ve pavyon dansçısı bir kadının yolları kesişiyor...

İnci Taneleri'ni kaçırmak istemeyenler, "İnci Taneleri başladı mı", "İnci Taneleri hangi kanalda, saat kaçta?" merak ediyor.

İşte İnci Taneleri yayın bilgileri...

İnci Taneleri hangi kanalda, saat kaçta?

İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.