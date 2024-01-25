'İnci Taneleri' ile popüler olmuştu! Sincanlı Erkal'ın sahne ücreti dudak uçuklattı!

İnci Taneleri dizisinin tanıtımında söylediği Gemileri Yakarım şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Sincanlı Erkal son dönemin popüler isimleri arasında yer alıyor.
Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisindeki Gemileri Yakarım şarkısıyla ünlenen Sincanlı Erkal'ın sahne ücretine zam yaptığı iddia edildi.
İddiaya göre Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansçısı Dilber’i oynadığı dizide rol alan Sincanlı Erkal, popülerliğini arttırdıktan sonra sahne ücretine rekor zam yaptı.
'Gemileri Yakarım' şarkısıyla sosyal medyayı sallayan Sincanlı Erkal, daha önce düğünlerde şarkı söyleyerek 4 bin TL kazanıyordu.
İnci Taneleri fragmanında yer aldıktan sonra ünlenen Sincanlı Erkal'ın sahne ücretine zam yaparak 300 bin TL'ye çıkardığı öne sürüldü.