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İnci Taneleri'ne yeni transfer! Pavyona neşe getirdi: Havva Öğüt kimdir

İnci Taneleri'ne yeni transfer! Pavyona neşe getirdi: Havva Öğüt kimdir “İnci Taneleri”nin bu akşamki bölümüne Havva Öğüt konuk olacak. Şarkılarıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Havva Öğüt kimdir, kaç yaşında, nereli, Instagram'ı var mı merak ediliyor.