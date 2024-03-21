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İnci Taneleri'nin Ayça'sı gerçek annesini paylaştı, gören hak verdi! "Güzelliğin kaynağı burada"

İnci Taneleri'nin Ayça'sı gerçek annesini paylaştı, gören hak verdi! "Güzelliğin kaynağı burada" İnci Taneleri dizisinde Azem'in öğrencisi olan Ayça'ya hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, güzelliğiyle dikkat çekiyor. Çiftçi'nin annesini görenler ise güzelliğin sebebini anlıyor.