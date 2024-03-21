2009 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi, çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda yer alıyor.
Göç, Arka Sokaklar, O Hayat Benim, Kardeş Payı, Adı Zehra, Tozkoparan İskender, Gülümse Kaderine gibi yapımlarda rol alan Çiftçi, kariyerini başarıyla sürdürüyor.
Ülkü Hilal Çiftçi, asıl çıkışını ise şimdilerde oynadığı İnci Taneleri dizisiyle yakaladı.
Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin öğrencisi olan Ayça'ya hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi, performansıyla dikkat çekiyor.
Çiftçi'nin güzelliği de izleyicilerin gündeminde olan detaylardan.
Henüz 15 yaşında olan oyuncu, duru güzelliğini ekrana yansıtıyor.
Anne-kız güzelliği
Sosyal medyayı aktif kullanan Ülkü Hilal Çiftçi, paylaşımlarıyla da beğeniliyor. Çiftçi, paylaşımlarında öz annesine de yer verdi.
İnci Taneleri'nin Ayça'sının gerçek annesini görenler, "güzelliğin kaynağı belli", "annesinin aynısı", "güzelliği annesinden almış", "anasına bak kızını al" gibi yorumlarda bulundu.
İşte Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi...