İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka bakın nasıl keşfedilmiş! "Şansa bak" dedirtti... İnci Taneleri dizisinde Cihan Seyhan karakteriyle dikkatleri çeken Kubilay Aka'nın ünlü olma hikayesi duyanları şaşırttı.

ensonhaber.com

Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri, ikinci bölümüyle ekrana geldi.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı dizide Kubilay Aka da göründü.

"Cihan Seyhan" karakterini canlandıran Kubilay Aka, seyircilerin ilgi odağı oldu.

İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka hakkında araştırmalar hız kazanırken, sektöre adım atma hikayesi de merak edildi.

Bakın Kubilay Aka'yı kim ve nasıl keşfetmiş...

Kubilay Aka'nın dönüm noktası

1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun oldu.

Bir süre havaalanında çalıştı ve hayatının dönüm noktası da burada gerçekleşti.

Aka, menajeri Ufuk Ergin ile karşılaştı ve kariyeri başladı.

2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakterini canlandırdi.

Çukur dizisinde 4 sezon boyunca Celasun karakterini canlandırdı.

Şimdilerde ise İnci Taneleri'nde rol almaktadır.