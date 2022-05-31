Influencer Ezgi Fındık dekolteyi abarttı, takipçileri coştu! 'Erik gibisin kütür kütür'

Sosyal medya fenomeni ve influencer Ezgi Fındık, son paylaşımıyla Instagram'a damga vurdu. Ödül törenine katılan fenomen, dekoltesiyle ortalığı salladı.

Sosyal medya fenomenlerinin dekolte yarışı bitmek bilmiyor...

Son günlerde sahne kostümleriyle magazin gündeminden düşmeyen popçuların yanına bir de influencer camiası eklendi.

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Influencer Ezgi Fındık, son pozları ile yine gündeme geldi.

Youtube kanalında paylaştığı makyaj videoları sayesinde ünlü olan Türk Influencer Ezgi Fındık, Almanya'da doğdu büyüdü.

Kariyerine makyöz olarak başlayıp, influencer olarak devam eden Ezgi Fındık, modaya olan ilgisini işe çevirdi.

Kısa sürede milyonlara adını duyuran Ezgi Fındık, lüks yaşamı, kıyafet tarzı ve estetikleriyle sık sık gündeme geliyor.

Ezgi Fındık'tan dekolte şov

Burun ve göğüs estetiği yaptıran ünlü fenomen, verdiği pozlarla güzelliğini ve fiziğini ortaya koyuyor.

Her paylaşımı olay olan Ezgi Fındık, bir ödül töreninde boy gösterdi. Yine iddialı bir seçim yapan ünlü isim, fıstık yeşili elbisesini giydi, dekoltesini unutmadı.

Kamera karşısına geçen Ezgi Fındık, tarzını takipçileriyle Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

Takipçilerinin bir kısmı Ezgi'yi çok beğenirken, bazıları ise "Alaturka olmuşsun", "Bunu kendine neden yaptın", Silikonlar abartı", "Yeşil erik gibisin" yorumları yaptı.