Influencer sertifikası nedir, nasıl alınır? Kimler influencer olabilir? Instagram, Tiktok, Youtube... Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Influencer Sertifika Programı projesi başlatıyor. Peki, influencer sertifikası nasıl alınacak? Kimler influencer olabilir? Influencer olma şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

ensonhaber.com

Instagram, Youtube, Tiktok ve X gibi sosyal medya platformlarında paylaşım yapan kullanıcılar, herhangi bir konuda ilham verici olabiliyor. Günümüzde bu durum, takipçi sayısının ciddi rakamlara ulaşmasıyla bir meslek haline dönüştü.

"Influencer" olarak tanımlanan bu kullanıcılar, paylaşımları ile gelir elde ediyor.

Başkalarının satın alma kararlarını etkileyen influencerlar için yeni bir karar geldi.

Ticaret Bakanlığı, influencer olanları denetleme ve eğitime tabii tutmaya başlıyor.

eklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu iş birliğinde "Influencer Sertifika Programı Projesi" hayata geçirilecek.

Yeni çalışma ile sertifika sahibi ınfluencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacak.

Yani, herkes influencer olamayacak...

Peki, influencer sertifikası nasıl alınır? Influencer olmak şartları nelerdir? İşte konuya ilişkin detaylar...

Influencer olma şartı 2024

Ticaret Bakanlığı ayrıca “Influencer Sertifika Programı”na katılmayanların influencer olamayacağını duyurdu.

Influencer sertifikası nasıl alınır?

Ticaret Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Proje, sosyal medya fenomenlerini yakından ilgilendiren bir program içeriyor. Bakanlık, “Influencer Sertifika Programı” olarak adlandırdığı projeyi duyurdu.

Yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi ınfluencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilecek.

e-ticarette uygulanan "Güven Damgası" modelinde olduğu gibi sertifika sahibi ınfluencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.

Programa başvurular ve şartları henüz açıklanmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.