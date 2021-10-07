İngilizcesi ile eleştirilen Dilan Çiçek Deniz geri dönüyor! O projede başrol

İngilizcesi ile eleştirilen Dilan Çiçek Deniz geri dönüyor! O projede başrol

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren ve geçtiğimiz günlerde İngilizce verdiği röportaj ile gündeme gelen Dilan Çiçek, yeniden seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteri ile beğeni topladı.

Aras Bulut İynemli ile iyi bir uyum yakalayan Deniz, ardından Alev Alev dizisinde boy gösterdi.

Dizide Demet Evgar ile başrol oynayan oyuncu, yine partneri Cihangir Ceyhan ile yakıştırıldı.

Alev Alev dizisi ilk başlarda iyi gitmesine rağmen, Çukur kadar uzun ömürlü olmadı.

Dizinin ardından ekranlarda yer almayan güze oyuncu, sinemada seyirci karşısına çıkacak.

YENİ FİLMİ İÇİN EL SIKIŞTI

Dilan Çiçek Deniz'in sinema filmi ile geri döneceği iddia edildi.

Melisa Özer'in yönetmen koltuğunda oturacağı 'Aniden' filminde Deniz'e Defne Kayalar ve Öner Erkan eşlik edecek.

Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak olan filmde Dilan Çiçek, Şebnem karakterine hayat verecek. Oyuncu bu kez daha önce canlandırmadığı bir karakter ile ters köşe yapacak.