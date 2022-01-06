'İnşallah sektörden silinirler' demişti! Elçin Sangu'nun o sözleri Fahriye Evcen'e mi?

İbrahim Selim'in programına katılan Elçin Sangu, televizyon dünyasındaki bazı kişiler için "İnşallah sektörden silinirler" dedi. Sangu'nun bu açıklamalarıyla Fahriye Evcen'i hedef aldığı iddia edildi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Kurt Seyit ve Şura' ve 'Kiralık Aşk' dizilerinde boy gösteren Elçin Sangu, İbrahim Selim'in programına katıldı.

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan ve özel hayatı hakkında konuşan Sangu, iddialı açıklamalar yaptı.

İbrahim Selim'in, "Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştiririm dediğin ünlü var mı?” sorusuna cevap veren Sangu, "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var.

'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var." dedi.

Elçin Sangu'nun bu sözleri uzun süre tartışılırken, Fahriye Evcen'e gönderme yaptığına dair söylemler gündeme getirildi.

Peki, Elçin Sangu'nun o sözleri Fahriye Evcen'e mi? İşte yanıtı...

ELÇİN SANGU'NUN SERT ÇIKIŞI KİMİN İÇİNDİ?

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Elçin Sangu, sorulan soruların üzerine sözlerini yeniledi. Sangu, "Sözlerimin arkasındayım" diyerek, hayranlarını bir hayli meraklandırdı.

Elçin Sangu'nun bu sözleri bir dönem Kurt Seyit ve Şura dizisinde beraber rol aldığı Fahriye Evcen için söylediği iddia edildi.

ELÇİN SANGU VE FAHRİYE EVCEN'İN SET KAVGASI

O dönem Fahriye Evcen ile Elçin Sangu sette kavga etmiş ve Fahriye Evcen, Elçin Sangu'yu ağlamıştı. Bu gelişmenin yeniden hatırlanması üzerine, oyuncunun lafları gönderme olarak algılandı.