Instagram hesap silme ve dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram geçici ve kalıcı hesap dondurma linki!

Instagram hesap silme ve dondurma işlemi nasıl yapılır? Instagram geçici ve kalıcı hesap dondurma linki!

Instagram kullanmaktan sıkılanlar ve bu platformu kullanmak istemeyenler "Instagram hesap silme ve dondurma işlemi nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. İşte Instagram hesap dondurma linki...

Dünyanın en popüler video ve fotoğraf paylaşım platformlarından biri olan Instagram, özellikle Facebook tarafından satın alındıktan sonra daha fazla kullanıcıya ulaşmıştır.

Dünyada yaklaşık 1 milyar, Türkiye’de ise yaklaşık 40 milyon kullanıcıya sahip olan Instagram, son zamanlarda en çok vakit geçirilen sosyal medya platformlarından biri haline geldi.

Son zamanlarda sosyal medyanın bunaltıcı etkisinden uzaklaşmak ve vaktini daha doğru değerlendirmek için zaman yaratmak isteyen insanlar da arttı.

Vaktini daha iyi kullanmak ve sosyal medyaya ara vermek isteyenler, “Instagram hesap silme ve dondurma nasıl yapılır?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Instagram kalıcı olarak hesap silme

Web tarayıcısından hesaba giriş yaptıktan sonra hesabı kalıcı olarak kapatmak için hesabını sil sayfasına gittikten sonra “Hesabı neden siliyorsun?” sorusunun yanındaki menüden seçim yapılarak şifrenizi tekrar girmeniz beklenir. Bunun ardından hesabımı kalıcı olarak sil butonuna tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Instagram geçici olarak hesap dondurma

Mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan hesaba giriş yapıldıktan sonra sağ üst kısımdaki simgeden profili düzenle seçilir. Ardından sağ alttaki hesabımı kalıcı olarak kapat butonuna dokunulur ve hesabını neden kapatıyorsun? sorusuna seçeneklerden biri seçilerek cevap verilir ve hesabın şifresi tekrar girilir. Ardından hesabı geçici olarak kapat butonuna dokunulur ve işlem tamamlanır.