Instagram'a ne oldu, neden yavaşladı? 29 Ekim 2024 Instagram'a erişim sorunu

Yağmur Dinç

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, yine erişim sorunu ile gündemde.

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu için 29 Ekim Instagram çöktü mü? sorusu bağlantı problemi yaşayan kullanıcılar tarafından sorgulanıyor.

Instagram’da zaman zaman çeşitli problemler, erişim sorunları yaşanabiliyor. Yaşanan problemler arama motorlarına yöneltilerek araştırılıyor.

Peki, Instagram neden yavaş? İşte 29 Ekim Instagram'a erişim...

29 EKİM 2024 INSTAGRAM'DA YAVAŞLIK

Kullanıcılardan yapılan bildirimlere göre Instagram'da çeşitli yavaşlama ve yüklenememe problemi yaşanıyor.

Problemin neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor ancak Instagram'daki yavaşlık sorunu genellikle platformun kendi sunucularındaki yoğunluktan kaynaklanıyor.