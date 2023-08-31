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Milyonlar takip ediyor! Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! İlk sıradaki isim şaşırttı.. Abone Olun

Milyonlar takip ediyor! Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! İlk sıradaki isim şaşırttı.. En popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'da en fazla takipçiye sahip olan Türk ünlüleri sizler için derledik. İşte Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler..

ensonhaber.com Günlük hayatta sürekli kullandığımız sosyal medya uygulaması Instagram dünyanın en popüler uygulamaları arasında yer alıyor. Neredeyse kullanmayan insanın kalmadığı Instagram'da ünlü isimlerin takipçi sayıları sık sık merak ediliyor. Kullanıcılar Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlüleri arama motorlarından sık sık araştırıyor. Şarkıcılar, oyuncular, futbolcular ve diğer ünlü isimlerin kaç takipçisi olduğu oldukça merak ediliyor. Peki, Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler kimler? Sizler için Instagram'da en çok takipçisi bulunan ünlüleri derledik. İşte Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler.. CZN Burak - 53,1 Milyon Yayınladığı yemek videoları ile milyonlara hitap eden CZN Burak lakaplı Burak Özdemir en çok takipçisi bulunan Türk ünlü konumunda bulunuyor. CZN Burak'ın 53,1 milyon takipçisi bulunuyor.. İşte CZN Burak'tan sonra Türkiye'de en çok takipçisi bulunan ünlü isimler.. Nusret - 53 Milyon Hande Erçel - 31,1 Milyon Mesut Özil - 27,1 Milyon Burak Özçivit 24,5 Milyon Demet Özdemir - 16,2 Milyon Hadise - 14,5 Milyon Neslihan Atagül - 14,1 Milyon Fahriye Evcen - 13,7 Milyon Acun Ilıcalı - 13,6 Milyon Murat Boz - 11,4 Milyon Kerem Bürsin - 11,4 Milyon Can Yaman - 10,4 Milyon Aras Bulut İynemli - 10,3 Milyon Serenay Sarıkaya - 10,1 Milyon Burcu Özberk - 9,6 Milyon İrem Derici - 8,8 Milyon

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