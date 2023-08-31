Milyonlar takip ediyor! Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! İlk sıradaki isim şaşırttı..
ensonhaber.com

Günlük hayatta sürekli kullandığımız uygulaması dünyanın en popüler uygulamaları arasında yer alıyor.

Neredeyse kullanmayan insanın kalmadığı Instagram'da ünlü isimlerin takipçi sayıları sık sık merak ediliyor.

Kullanıcılar Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlüleri arama motorlarından sık sık araştırıyor.

Şarkıcılar, oyuncular, futbolcular ve diğer ünlü isimlerin kaç takipçisi olduğu oldukça merak ediliyor.

Peki, Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler kimler? Sizler için Instagram'da en çok takipçisi bulunan ünlüleri derledik.

İşte Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler..

Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! İlk sıradaki isim şaşırttı..

CZN Burak - 53,1 Milyon

Yayınladığı yemek videoları ile milyonlara hitap eden CZN Burak lakaplı Burak Özdemir en çok takipçisi bulunan Türk ünlü konumunda bulunuyor. CZN Burak'ın 53,1 milyon takipçisi bulunuyor..

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İşte CZN Burak'tan sonra Türkiye'de en çok takipçisi bulunan ünlü isimler..

Nusret - 53 Milyon

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Hande Erçel - 31,1 Milyon

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Mesut Özil - 27,1 Milyon

İlk sıradaki isim şaşırttı! Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler

Burak Özçivit 24,5 Milyon

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Demet Özdemir - 16,2 Milyon

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Hadise - 14,5 Milyon

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Neslihan Atagül - 14,1 Milyon

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Fahriye Evcen - 13,7 Milyon

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Acun Ilıcalı - 13,6 Milyon

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Murat Boz - 11,4 Milyon

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Kerem Bürsin - 11,4 Milyon

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Can Yaman - 10,4 Milyon

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Aras Bulut İynemli - 10,3 Milyon

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Serenay Sarıkaya - 10,1 Milyon

İlk sıradaki isim şaşırttı! Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler

Burcu Özberk - 9,6 Milyon

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İrem Derici - 8,8 Milyon

İlk sıradaki isim şaşırttı! Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler