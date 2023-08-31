Milyonlar takip ediyor! Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler! İlk sıradaki isim şaşırttı..

Günlük hayatta sürekli kullandığımız sosyal medya uygulaması Instagram dünyanın en popüler uygulamaları arasında yer alıyor.
Neredeyse kullanmayan insanın kalmadığı Instagram'da ünlü isimlerin takipçi sayıları sık sık merak ediliyor.
Kullanıcılar Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlüleri arama motorlarından sık sık araştırıyor.
Şarkıcılar, oyuncular, futbolcular ve diğer ünlü isimlerin kaç takipçisi olduğu oldukça merak ediliyor.
Peki, Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler kimler? Sizler için Instagram'da en çok takipçisi bulunan ünlüleri derledik.
İşte Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler..
CZN Burak - 53,1 Milyon
Yayınladığı yemek videoları ile milyonlara hitap eden CZN Burak lakaplı Burak Özdemir en çok takipçisi bulunan Türk ünlü konumunda bulunuyor. CZN Burak'ın 53,1 milyon takipçisi bulunuyor..
İşte CZN Burak'tan sonra Türkiye'de en çok takipçisi bulunan ünlü isimler..
Nusret - 53 Milyon
Hande Erçel - 31,1 Milyon
Mesut Özil - 27,1 Milyon
Burak Özçivit 24,5 Milyon
Demet Özdemir - 16,2 Milyon
Hadise - 14,5 Milyon
Neslihan Atagül - 14,1 Milyon
Fahriye Evcen - 13,7 Milyon
Acun Ilıcalı - 13,6 Milyon
Murat Boz - 11,4 Milyon
Kerem Bürsin - 11,4 Milyon
Can Yaman - 10,4 Milyon
Aras Bulut İynemli - 10,3 Milyon
Serenay Sarıkaya - 10,1 Milyon
Burcu Özberk - 9,6 Milyon
İrem Derici - 8,8 Milyon