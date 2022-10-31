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    Instagram'da hesaplar neden askıya alınıyor? Instagram çöktü mü? 31 Ekim Instagram sorunu..

    Sosyal medya uygulaması instagramda birçok kullanıcının hesabı askıya alındı. Peki instagramda meydana gelen bu sorunun sebebi ne?
    • 31.10.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:41
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    Instagram'da hesaplar neden askıya alınıyor? Instagram çöktü mü? 31 Ekim Instagram sorunu..

    Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'da bilinmeyen bir nedenle birçok kullanıcının hesabı askıya alındı.

    Hesabı askıya alınan kullanıcılar konuyla alakalı internette araştırma yapmaya başladı. Hesapların neden kapatıldığı henüz netlik kazanmazken bazı hesaplar geri aktif hale gelmeye başladı.

    Hesaplarının neden kapatıldığını öğrenmek isteyen kullanıcılar sosyal medyada konuyla ilgili gündem oluşturdu.

    Kullanıcılar nedeni bilinmeyen bu sorun sebebiyle hesaplarının askıya alındığı mesajlarını almaya başladı. Yaşanan bu sorunun tüm dünyada kullanıcıları etkilediği söyleniyor.

    Instagram da hesaplar neden askıya alınıyor? Instagram çöktü mü? 31 Ekim Instagram sorunu.. #1

    Instagram açıklama yaptı

    Instagram'dan yapılan açıklamada "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişmekte zorluk yaşadığınızın farkındayız. Sorunu araştırıyoruz ve rahatsızlık verdiğimiz için üzgünüz." ifadelerine yer verildi..


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