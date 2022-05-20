Instagram'da 'mavi tik' pazarı kuruldu: Araba fiyatlarıyla yarışıyor

Instagram’da hesabını doğrulatmak isteyen kişiler ve firmalar, mavi tik pazarı oluşturdu. Bu amaçla kurulan ajanslar, 50 bin TL’den başlayan fiyatlarla mavi tik almanıza yardımcı oluyor.

Sıkı bir Instagram kullanıcısıysanız, bazı profillerde bulunan mavi tik rozetini mutlaka görmüşsünüzdür.

Sahte hesapların önüne geçmek isteyen Instagram, tıpkı Twitter ve Facebook’ta olduğu gibi doğrulanmış hesap rozetleri kullanıyor.

Söz konusu hesabın Instagram tarafından doğrulandığı anlamına gelen mavi rozet, önceleri sadece şirket tarafından belirlenen kullanıcılara verilirken artık isteyen herkes, hesap doğrulaması için başvuru gönderebiliyor.

Pazara dönüştü

Ancak Instagram'da onaylı hesap anlamına gelen mavi tik almak, adeta bir pazara dönüştü. Profili üzerinden ticaret yapan ve reklam alan kişiler, şirketler, oteller veya restoranlar, mavi tik almak için yarışır hale geldi.

Instagram, yalnızca tanınmış kişilere mavi tik verdiğinden bu işlem sanıldığı kadar kolay olmuyor. Çünkü platform, son yıllarda hızla artan talep nedeniyle ince eleyip sık dokuyor.

Instagram’da hesabı onaylanan ve mavi tik alan kişiler ve firmalar, takipçi sayısını hızla artırabiliyor, reklam ve tanıtımlardan ciddi gelir elde etmeye başlıyor.

Şirketler veya yeme içme sektöründe faaliyet gösteren markalar, imaj açısından mavi tik almak için büyük uğraş veriyor ve haliyle bu işin de bir pazarı oluşuyor.

Ajanslar kuruldu

Instagram’da mavi tik almak isteyen kişiler ve firmalara yardımcı olmak için çalışan belli ajanslar bulunuyor ancak bu ajansların garantisi bulunmuyor.

Söz konusu ajanslar, sizin profiliniz üzerinde çalışma yapıyor ve Instagram’a başvuruda bulunuyor. Ancak onayın çıkıp çıkmayacağının garantisini vermiyor.

Bu ajanslar, şirket veya kişilerden sadece hazırlık aşaması için 15 bin TL talep ediyor. Mavi tik onaylandığında ise 35 bin TL daha alıyor.

Hesap satışı da var

Haber 7'den Bahadır Alemdar'ın haberine göre; halihazırda mavi tiki olan hesabını satmak isteyenler de bulunuyor. Mavi tikli hesap satın almak ise 50 bin TL’den başlayıp 200 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Mavi tikli hesabı alan kişi, bilgileri değiştirdikten sonra kendi profilini mavi tikli hesaba aktarıyor.

Ancak bazı durumlarda bu satış, Instagram'ın denetimine takılabiliyor. Yapılan denetim sonucu, mavi tikli hesabın el değiştirildiği anlaşılırsa onaylı hesap tamamen kapatılıyor.