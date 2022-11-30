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    İnternete tanıştığı kadına 450 bin TL kaptırdı

    Esra Erol'da programına katılan 10 çocuk babası adam internette tanışarak yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadına 450 bin TL kaptırdığını ifade etti.
    • 30.11.2022 - 18:23
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 19:19
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    İnternete tanıştığı kadına 450 bin TL kaptırdı

    ATV ekranlarında hafta içi yayınlanan Esra Erol'da programına bu hafta Halis Ağca'nın 450 bin TL dolandırılması damga vurdu.

    Evli ve 10 çocuk babası Ağca, Yaren Nur Toy ismindeki bir kadına 450 bin TL kaptırdığını belirterek Ersa Erol'dan yardım istedi.

    6-7 senedir sosyal medya kullandığını dile getiren yaşlı adam,  amacının yardım isteyen birine yardım etmek olduğunu ifade etti.

    "Benim kimsem yok"

    Ağca, "Bir gün Facebook’ta mesajlaşma kısmına girdim, fotoğrafını gördüm. Selam verip, başörtünün ona yakıştığını söyledim. İlk "Ne demek istiyorsun" dedi. sonra teşekkür etti. Sonra "İlk adımı bir erkeğin artmasını isterim" deyince ne demek istediğini sordum.

    Biraz konuştuktan sonra bana hikayesini anlatmaya başladı. "Benim babam ve annem Trabzon-Rize yolunda trafik kazasında öldü. Amcam ninemle gelip dedemi götürecek. Benim kimsem yok. Ben de arkalarından gideceğim" deyip benden para istedi. Bin TL gönderdim." ifadelerini kullandı.

    İnternete tanıştığı kadına 450 bin TL kaptırdı VİDEO

    İnternete tanıştığı kadına 450 bin TL kaptırdı #1

    Gelin olarak düşündü

    Ağca bunun yanı sıra, Yaren Nur ile duygusal bir ilişkisi olmadığını eşinin kendisini oğluna gelin olarak almayı düşündüğünü de söyledi.

    Hesap başka birinin adına

    Ağca, Yaren Nur'un sürekli bahaneler uydurup kendisinden para istediğini de sözlerine eklerken para gönderdiği hesabın Emrah Toy'a ait olduğunu belirtti.

    Emrah Toy'un Yaren Nur'un eşi olduğu ortaya çıktı.

    İnternete tanıştığı kadına 450 bin TL kaptırdı #2

    Dolandırıldığı kadını ilk defa gördü

    Olayla ilgili bir yeni gelişme yaşanırken, şüpheli canlı yayına bağlandı.

    Emrah Toy'un Yaren Nur'un eşi olduğu ortaya çıktı. Esra Erol programında Ağva, Yaren Toy’un yüzünü ilk kez gördü.

    İnternete tanıştığı kadına 450 bin TL kaptırdı #3


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