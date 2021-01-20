İntikam Benim film konusu nedir? İntikam Benim film oyuncuları kimler?

Star Tv ekranlarında yayınlanan İntikam Benim filmi konusu ve oyuncuları izleyicilerin merak konusu oldu. Niels Arden Oplev'in yönetmen koltuğunda oturduğu film gerilim ve aksiyon türünde yer alıyor.

İntikam Benim filmi aksiyon, dram ve suç içerikli konusuyla dikkat çekiyor.

2013 yılında ABD'de çekilen filmin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. 2013 yılında vizyona giren aksiyon ve gerilim filmi İntikam Benim Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor

Filmin başrollerinde Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrance Howard gibi isimler yer alırken yönetmen koltuğunda Ejderha Dövmeli Kız'ın yönetmeni Niels Arden Oplev oturuyor.

İşte İntikam Benim, orijinal adıyla Dead Man Down filminin konusu ve oyuncuları...

İNTİKAM BENİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Profesyonel bir katil olan Victor, New York'ta kimsenin dikkatini çekmeden yaşamaya özen göstermekte, bu arada 'mesleğini' icra etmektedir. Aynı zamanda New York'un yer altı bir suç örgütüyle de bağlantısı vardır.

Bir gün genç ve yüzü yaralı bir kadın tarafından izlendiğini fark eder. Victor, Beatrice'in kendisini izlediğini fark ettiğinde, ağzını arar. Beatrice Victor'ın katil olduğunu bilmektedir ve kendisine intikam planında yardım etmesi için ona şantaj yapar.

Yüzünün yarısını yaralayan adamın ölmesini ve adalete kavuşmayı ister. İntikam planını mecburen kabul eden Victor ve Beatrice'in aralarında karşı koyamadıkları bir kimya ve güçlü bir ilişki doğar.

Şimdi intikam için vahşi bir plan yapmanın zamanıdır...

İNTİKAM BENİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?