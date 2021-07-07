IP Man 3 filmi konusu nedir? IP Man 3 filmi konusu ve oyuncuları

2015 yılında vizyona giren aksiyon, dövüş ve biyografik türlerindeki IP Man 3 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki IP Man 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Wilson Yip'in oturduğu, senaryasounu ise Lai-yin Leung ve Edmond Wong'un üstlendiği IP Man 3 filmi, bu akşam saat 23.30'da Show TV ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Orijinal adı Yip Man 3 olan yapımın oyuncu kadrosunda Donnie Yen, Mike Tyson, Patrick Tam yer alıyor.

Aksiyon tadında izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak olan IP Man 3 filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Peki IP Man 3 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte IP Man 3 filmi konusu ve oyuncuları...

IP MAN 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

1950'lerin sonlarında, sakin bir hayat yaşayan Ip Man, oğlunu okuldan almaya gittiği sırada, Cheung Tin-chi isminde, kendi gibi Wing Chun ile ilgilenen bir adamla tanışır. Tesadüfi karşılamaları sonrasında iki baba arasında bir bağ oluşmaya başlar.

Bu esnada Sang isimli bir çete lideri mahalledeki mülkleri ele geçirmeye başlar. Ip Man kendi öğrencileri ile mahalleyi koruma görevini üstlenir. Bunun sonucunda da Ip Man ve çete arasındaki sorun ateşlenir ve Ip Man çetenin patronunun yabancı uyruklu Frank olduğunu öğrenir.

Çete, işleri daha da kızıştırarak içerisinde hem Ip Man'ın hem de Tin-chi'nin çocuğunun olduğu bir grup öğrenciyi kaçırır. Ancak çetenin şeytani planları medya tarafından afişe edilir ve planları suya düşer.

IP MAN 3 FİLMİNİN OYUNCULARI

Donnie Yen, Mike Tyson, Patrick Tam