İpek Filiz Yazıcı bikinili pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağmuruna tuttu: "Yazı getirmişsin abla" Mısır'da tatil yapan oyuncu İpek Filiz Yazıcı bikinili pozlarını instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Genç oyuncunun bu paylaşımı dikkat çekti. İşte o kareler..

Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenerek adından söz ettiren oyuncu İpek Filiz Yazıcı eşiyle birlikte Mısır'a tatile gitti. İpek Filiz Yazıcı tatil pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinili pozlarını instagram hesabından paylaşan İpek Filiz Yazıcı'nın takipçileri bu paylaşımlara sessiz kalmadı. Oyuncunun paylaşımları bazı takipçilerinin tepkisini çekerken bazıları ise ünlü oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundular. Babam ve Ailesi, Kayıtdışı, Elimi Bırakma, Yeni Hayat, Son Nefesime Kadar ve İçimizdeki Ateş gibi dizilerde rol alan 21 yaşındaki oyuncu Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Marmara Üniversitesi'nde Basın Teknolojileri bölümünde eğitim gören İpek Filiz Yazıcı sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Şimdilerde Mısır'da tatilde olan İpek Filiz Yazıcı'nın bikinisiyle verdiği pozlar dikkat çekti. İşte İpek Filiz Yazıcı'nın son instagram pozları..