Iraklı öğrenci, İstanbul'da yaşadığı taksi sorununu anlattı

Gündemdeki sorunların gençlerin tartıştığı Meselenin Özü'ne konuk olan Iraklı üniversite öğrencisi Ahmed, taksici sorununa değindi. Ahmed, Türkiye'de öğrenci olmaya farklı bakış açılarıyla yaklaştı.

Gençlerin sosyal medyada ve sokakta yaşadıkları olayları gündeme getirmek üzere başlayan Meslenin Özü programının ilk bölümünde, taksi sorununa değinildi.

Z kuşağının sorunlarından eğlence anlayışına kadar birçok konunun gündeme getirileceği Meselenin Özü programının ilk konuğu, Iraklı öğrenci Ahmed Alsher oldu.

Ensonhaber editörü Meliha Balaman moderatörlüğünde gerçekleşen programda; taksicilerden Trabzon'da öğrenci olmaya, TikTok'tan ifade özgürlüğüne sürükleyici bir sohbet gerçekleşti.

Taksi anısını anlattı

Bindiği bir takside başından geçen olayı anlatan Ahmed Alsher, kamerasının çalındığını düşündüren anısını aktardı.

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Trabzonlu öğrenci işlerinin futbol sevgisi

Bir dönem Trabzon'da öğrenci olduğunu da belirten Alsher, okulundaki öğrenci işlerinin kendisini nasıl fanatik bir Trabzonsporluya çevirdiğini Türkçeyi şiveyle öğrendiğini aktardı.

Türk gençlerinin sosyal medya kullanımına kıyaslama

Programda, aynı zamanda Irak ile Türkiye gençlerinin sosyal medya kullanımındaki farklılıklara da yer verildi.

Kendi ülkesiyle kıyasladığı zaman Türkiye'nin daha özgür bir ülke olduğunu ifade eden Ahmed Alsher, Türk gençlerinin her konuda fikrini korkusuzca sosyal medyadan belirtmesini takdir etti.

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