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    İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani'nin kızının ABD'deki düğünü

    İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani'nin kızının ABD'deki düğünü

    Mahsa Amani’nin ölümünün ardından başlayan protestolar henüz devam ederken, sıkı bir şeriat yanlısı olan Molla İrvani’nin kızının ABD’deki modern düğünü, sosyal medyada büyük tepki çekti.
    • 01.10.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 09:28
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    İran’da, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesi ile gözaltına alındıktan sonra vefat eden 22 yaşındaki Mahsa Amani’ni, ülkede yeni bir dönemin kapısını araladı.

    Olayın ardından İran sokakları hareketlendi. Rejime karşı başkent Tahran olmak üzere birçok bölgede halk protesto gösterilerine başladı.

    Birçok kesimden halk, ‘ahlak polisi’ olarak da adlandırılan İrşad devriyelerinin uygulamalarını protesto etti.

    İran kadınlarına destek büyüdü

    Sokakların hareketlenmesi ile gerginlik arttı. Gerginlik arttıkça kadınlar başörtülerini çıkarıp saçlarını kesmeye başladı.

    İranlı kadınların protestolarına dünyanın birçok bölgesinden destek geldi. Türkiye dahil farklı ülkelerden İranlı kadınlara destek için saçlarını kesenlerin yanı sıra, sanat dünyasından birçok isim de İranlı kadınlarla dayanışma mesajları yayınladı.

    Mollanın kızının modern düğünü

    İran’da durum böyleyken, sıkı bir şeriat yanlısı olarak bilinen İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani’nin kızının ABD’deki düğünü, sosyal medyada yayınlandı.

    İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani'nin kızının ABD'deki düğünü VİDEO

    Eşi ile öpüştüğü anları da paylaştı

    Uygunsuz bir şekilde başörtüsü taktığı gerekçesi ile gözaltına alınan Amani’nin ölümünün ardından protestolar sürerken, Molla İrvani’nin kızının ABD’de rüya gibi modern, şık ve oldukça ‘batılı’ bir düğün yaptığı görüldü.

    Molla İrvani’nin kızının düğün videosu görüntülerinde, eşi ile öpüştüğü anlara da yer verildi.

    Sosyal medyada bir anda gündeme oturan görüntüler, büyük tepki çekti.

    İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani nin kızının ABD deki düğünü #1

    İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani nin kızının ABD deki düğünü #2

    İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani nin kızının ABD deki düğünü #3

    İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani nin kızının ABD deki düğünü #4

    İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani nin kızının ABD deki düğünü #5


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