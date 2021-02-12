Iraz Yıldız kimdir? Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kaç yaşında, nereli?

Bir süredir Tamer Karadağlı ile aşk yaşayan Iraz yıldız, piyanoda aldığı ödüller ve başarıları ile biliniyor. Magazin haberlerini takip edenler, 'Iraz Yıldız kimdir?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Bir süredir Tamer Karadağlı ile aşk yaşayan Iraz yıldız, piyanoda aldığı ödüller ve başarıları ile biliniyor.

Aşk iddialarına cevap vermeyen Iraz Yıldız ve sevgilisi Tamer Karadağlı, birlikte ilk pozlarını paylaştı. Bu paylaşım sonrası Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız'ın başta yaşı olmak üzere hayatıyla ilgili bilgiler araştırma konusu oldu.

Magazin haberlerini takip edenler, 'Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Peki, Iraz Yıldız kimdir? Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kaç yaşında? İşte IRaz Yıldız hakkında merak edilenler...

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

1996 yılında dünyaya gelen Iraz Yıldız, piyano çalışmalarına 6 yaşındayken Çağla Çoker ile başlamış ve genç yaşına rağmen birçok ödül kazanmıştır.

2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda eğitim görmeye başlamıştır.

Iraz Yıldız, 2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması’nda, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması’nda, aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması’nda Mansiyon Ödülü kazanmıştır.

10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri’ne çıkan Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nin (MİAM) düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'nde de Muammer Sun'un eserlerini seslendirmiştir.

Yıldız, 2009'da Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen Uluslararası Müzik Festivali’ne davet edilmiştir.

2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında birçok konser vermiştir.

Çalışmalarını 2010 yılında başladığı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde devam ettirmiştir.

2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nden mezun olan genç piyanist, bir süredir 53 yaşındaki Tamer Karadağlı ile birliktedir.



