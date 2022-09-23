İrem Derici beyaz bikinili pozuyla nefesleri kesti! 'Yine füze attın'

İrem Derici beyaz bikinili pozuyla nefesleri kesti! 'Yine füze attın'

Şarkıcı İrem Derici'nin bikinili tatil pozu görenleri büyüledi.İrem Derici'nin bu pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı..

Ünlü şarkıcı İrem Derici tatil pozları ile sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ile sık sık gündeme gelen İrem Derici'nin instagramda 8.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Göcek'te tatil yapan İrem Derici beyaz bikinisiyle paylaştığı poza "Yiyin birbirinizi" notunu düştü.Derici'nin fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

İrem Derici'nin bu iddialı pozuna takipçileri tarafından "İstanbul’a kış geldi aşkım", "Beton bebek", "Çok güzelsin aşkım kıskananlar çatlasın" yorumları yapıldı.

İşte İrem Derici'nin gündeme oturan bikinili o pozu..

İrem Derici'nin bazı instagram paylaşımları şu şekilde;