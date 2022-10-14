Şarkıları ve söylemleri ile olay olan İrem Derici, beyaz kıyafeti ile göz doldurdu. Beyaz bikinisi ile olay olan Derici paylaşımına, "Dün yine hangi acuzenin gözü kaldıysa güzelliğimde…" notunu düştü.

21 Mart 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İrem Derici, O Ses Türkiye yarışmasındaki ilk olarka tanınır hale geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitiren Derici, O Ses Türkiye'den sopnra müzik piyasasına giriş yaptı.

Birbirinden başarılı şarkılara imza atan İrem Derici, Kalbim Tek Sahibine ile rekor üzerine rekor kırdı ve asıl başarıyı burada yakaladı.

13 Eylül 2014 yılında radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016 yılında tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandıran Derici, şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Bir dönem zayıflama uğruna sağlığını kaybedne ve ölümden dönen Derici, şu sıralar yeniden aşık ve mutlu olduğunu ilan etti.

Sevdiği adamın kim olduğunu açıklamayan Derici, sosyal medyasını ise aktif kullanan ünlüler arasında başı çekiyor.

Instagram hesabından paylaştığı karelerle olay olan Derici, son olarak beyaz bikini üstü ile poz verdi.

Derici'nin pozuna hayranları kayıtsız kalmazken, paylaşımına düştüğü not ise olay oldu.

İrem geri döndü

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Derici, güzelliği ve fiziği ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Cesur paylaşımları ve söylemleri ile adından söz ettiren Derici, iki yandna yaptığı saçları ve beyaz bikini üstüyle yeni karesini hayranlarının beğenisine sundu.

Başarılı isim fotoğrafına, "Dün yine hangi acuzenin gözü kaldıysa güzelliğimde… Ateşim yeni düştü, gözünüz çıksın, thanx." notunu düşmeyi ise ihmal etmedi.

İrem Derici'nin fotoğrafına Survivor yıldızı Berna Keklikler'in kardeşi Berrin Keklikler ise "Benim kaldı" yorumunu düştü.