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    İrem Derici derin dekolteli kostümüyle mest etti! 'Taş mısın be kadın'

    İrem Derici instagramda paylaştığı iddialı pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İşte Derici'nin son paylaşımı..
    • 30.10.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 12:55
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    İrem Derici derin dekolteli kostümüyle mest etti! 'Taş mısın be kadın'

    Ünlü şarkıcı İrem Derici süsyal medyanın gündeminde düşmüyor. Şarkıcı gerek özel hayatı gerekse sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme geliyor.

    Başarılı şarkıcı sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. İrem Derici'nin instagramda 8.2 milyon takipçisi bulunuyor.

    35 yaşında olan İrem Derici 2010 yılında piyasaya çıkardığı şarkılar ile tanınarak ünlendi. "Zorun Ne Sevgilim" ve "Kalbimin Tek Sahibine" isimli şarkılarıyla büyük kitlelere ulaşan Derici'nin şarkıları milyonlarca kez dinlendi.

    Özel hayatı ile de adından sıkça söz ettiren şarkıcının son olarak meslektaşı Kurtuluş Kuş ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

    İrem Derici instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile yine adından söz ettirdi. İşte İrem Derici'nin son instagram paylaşımı..

    İrem Derici derin dekolteli kostümüyle mest etti! Taş mısın be kadın #1

    İrem Derici derin dekolteli kostümüyle mest etti! Taş mısın be kadın #2

    İrem Derici derin dekolteli kostümüyle mest etti! Taş mısın be kadın #3

    İrem Derici derin dekolteli kostümüyle mest etti! Taş mısın be kadın #4

    İrem Derici derin dekolteli kostümüyle mest etti! Taş mısın be kadın #5


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