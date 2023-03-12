İddialı pozlar.. İrem Derici cesur sahne kostümüyle mest etti! "Giyinmeyi unutmuşsun" İrem Derici'nin son instagram paylaşımı dikkat çekti. İşte ünlü şarkıcının cesur sahne kıyafetiyle verdiği pozlar..

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ara verdiği konserlerine devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici yine adından söz ettirdi.

Cesur sahne kıyafetleri ile sık sık gündeme gelen İrem Derici son konserinde giydiği kostüm ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Aşk hayatı ile de magazin gündeminde adından söz ettiren ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yeni aşkını ilan ederek sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlayan İrem Derici sevgilisiyle çıktığı Hollanda tatilinden paylaştığı kareler ile aşkını ilan etmişti.

İrem Derici dün bir mekanda verdiği konserde giydiği kostüm ile dikkatleri üzerine çekti. Cesur tarzıyla bilinen İrem Derici'nin paylaşımı takipçilerini ikiye böldü.

Ünlü şarkıcının o pozlarını bazı takipçileri çok beğenirken bazıları ile "Giyinmeyi unutmuşsun" ve "Elbisenin geri kalanı nerede" şeklinde yorumlar yaptı.

İrem Derici sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "İrem Derici’ye aşk yaradı. Eee gudubet miydim ulan iki ay önce? Ben hep betonum, sus. Dün akşam İstanbul Sahne'de yine çok acayip bi gece yaşandı. Elektrikler gitti ve son yarım saat resmen sıra gecesi yaptık ciyak ciyak. Sesim kısıldı falan ama değdi ya! Türkiye’nin en büyük ruh hastaları benimkiler çok şükür ya, ayaklarınıza sağlık!" notunu ekledi

İşte İrem Derici'nin iddialı sahne kostümü..