Ünlü şarkıcı İrem Derici instagram hesabından paylaştığı cesur poz ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte İrem Derici'nin instagramı sallayan pozu..

Sosyal medyanın en aktif isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı İrem Derici iddialı fotoğraflarını instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Her paylaşımı büyük ilgi gören şarkıcının son paylaşımı gündeme oturdu.

Son dönemde yaptığı açıklamalar ile ve aik hayatı ile sık sık gündem olan şarkıcı instagram hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı göğüs estetiğinin fiyatını açıklayarak adından söz ettiren İrem Derici bu operasyon için 4000 Euro ödediğini söylemişti.

İrem Derici instagram hesabından paylaştığı cesur pozuna "Depresyondayım, çaktırmıyorum." notunu ekledi. Şarkıcının takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

İşte İrem Derici'nin cesur pozu;