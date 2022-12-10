İrem Derici göğüs dekolteli pembe kıyafetiyle yaktı geçti! Silikon taktırmıştı: 'Taş mısın be kadın'

İrem Derici instagram hesabında paylaştığı iddialı pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İşte İrem Derici'nin beğeni toplayan son instagram pozları..

Ünlü şarkıcı İrem Derici cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Birbirinden cesur pozları ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcının her paylaşımı binlerce beğeni topluyor.

Sosyal medyada en çok takip edilen ünlüler arasında yer alan İrem Derici'nin instagramda 8.2 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor.

21 Mart 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İrem Derici 2011 yılında O Ses Türkiye isimli programa katılarak dikkatleri üzerine çekmişti.

35 yaşında olan İrem Derici piyasaya çıkardığı şarkılar ile büyük beğeni topladı ve ünlenmeye başladı. Derici "Zorun Ne Sevgilim" ve "Kalbimin Tek Sahibine" isimli şarkılarıyla büyük kitlelere ulaşarak milyonlarca kez dinlendi.

İrem Derici hem güzelliği hem özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Son olarak göğüslerine silikon taktırmasıyla gündem olan İrem Derici'nin son instagram pozları büyük beğeni topladı.

İşte İrem Derici'nin beğeni toplayan son instagram fotoğrafları..

İrem Derici'nin bazı instagram paylaşımları..