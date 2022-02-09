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    İrem Derici ile anılmıştı! BKM oyuncusu Emre Aslan, gönlünü Cemre Solmaz'a kaptırdı...

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı ile tanınan oyuncu Emre Aslan'ın sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 11:39
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    İrem Derici ile anılmıştı! BKM oyuncusu Emre Aslan, gönlünü Cemre Solmaz'a kaptırdı...

    Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programıyla adını duyuran Emre Aslan, aşk hayatıyla magazin gündemine düştü.

    Geçtiğimiz aylarda ClubHouse uygulamasında tanıştığı İrem Derici ilişkisinin olduğu iddia edilen Aslan, şimdilerde gönlünü başka bir güzele kaptırdı.

    TikTok fenomeni Cemre Solmaz'ın hayranları, Emre Aslan ile ilişkileri olduğunu öne sürdü.

    TikTok platformunda 10.1 milyon takipçisi bulunan Cemre Solmaz, sosyal medyanın tanınan isimlerinden.

    Emre Aslan, BKM oyuncusudur ve şu an Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında çeşitli skeçlerde yer alıyor.

    FOTOĞRAF GELDİ

    Çiftin aşk iddiaları konuşulurken, Cemre Solmaz Instagram'da bir hikaye paylaşarak haberlerin doğruluğunu kanıtladı.

    Fotoğrafa Emre Aslan'ı da etiketleyen Solmaz, aşkını adeta ilan etti.

    İrem Derici ile anılmıştı! BKM oyuncusu Emre Aslan, gönlünü Cemre Solmaz a kaptırdı... #1

    İrem Derici ile anılmıştı! BKM oyuncusu Emre Aslan, gönlünü Cemre Solmaz a kaptırdı... #2

    İrem Derici ile anılmıştı! BKM oyuncusu Emre Aslan, gönlünü Cemre Solmaz a kaptırdı... #3

    İşte Cemre Solmaz ve sevgilisi Emre Aslan'dan ilk poz...


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