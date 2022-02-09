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İrem Derici ile anılmıştı! BKM oyuncusu Emre Aslan, gönlünü Cemre Solmaz'a kaptırdı...

İrem Derici ile anılmıştı! BKM oyuncusu Emre Aslan, gönlünü Cemre Solmaz'a kaptırdı...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı ile tanınan oyuncu Emre Aslan'ın sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.