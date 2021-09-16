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İrem Derici paylaştı, sosyal medya sallandı! İşte Ece Seçkin'in düğününe damga vuran o kare

İrem Derici paylaştı, sosyal medya sallandı! İşte Ece Seçkin'in düğününe damga vuran o kare

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, dün akşam dünyaevine girdi. Düğüne katılan ünlü şarkıcı İrem Derici’nin paylaşımı ise sosyal medyayı salladı.