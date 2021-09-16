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    İrem Derici paylaştı, sosyal medya sallandı! İşte Ece Seçkin'in düğününe damga vuran o kare

    Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve pilot Çağrı Terlemez çifti, dün akşam dünyaevine girdi. Düğüne katılan ünlü şarkıcı İrem Derici’nin paylaşımı ise sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 15:43
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    İrem Derici paylaştı, sosyal medya sallandı! İşte Ece Seçkin'in düğününe damga vuran o kare

    Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ile pilot sevgilisi Çağrı Terlemez, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini sonunda gerçekleştirdi.

    Dün akşam 4 yıldır devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

    Birçok ünlü ismin de katıldığı ünlü çiftin düğününe, ünlü şarkıcı İrem Derici'nin paylaştığı fotoğraf damga vurdu.

    DANLA BİLİC NİKAH ŞAHİDİ OLDU

    Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ünlü çiftin nikah şahidi olurken, İrem Derici, Derya Uluğ, Enis Arıkan, Merve Özbey ve Esra Erol da davetliler arasındaydı.

    İrem Derici paylaştı, sosyal medya sallandı! İşte Ece Seçkin in düğününe damga vuran o kare #1

    İREM DERİCİ'DEN "AŞK-I MEMNU- DÜĞÜN EDİTİON" PAYLAŞIMI

    Sosyal medya hesabından düğünde çekildikleri kareyi paylaşan ünlü şarkıcı İrem Derici, fotoğrafın altına, ''Aşk-ı Memnu- Düğün Edition'' notunu düştü.

    Derici’nin paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    İrem Derici paylaştı, sosyal medya sallandı! İşte Ece Seçkin in düğününe damga vuran o kare #2

    TAKİPÇİLERDEN 'RÖNESANS TABLOSU GİBİ' BENZETMESİ

    İrem Derici'nin fotoğrafının altına gelen yorumlar ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bir takipçisi, ünlülerin bir arada yer aldığı fotoğrafa, ''Rönesans Tablosu gibi.'' yorumunda bulundu.

    İşte İrem Derici'nin sosyal medyada paylaştığı o fotoğraf...

    İrem Derici paylaştı, sosyal medya sallandı! İşte Ece Seçkin in düğününe damga vuran o kare #3

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