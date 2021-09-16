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- İrem Derici paylaştı, sosyal medya sallandı! İşte Ece Seçkin'in düğününe damga vuran o kare
İrem Derici paylaştı, sosyal medya sallandı! İşte Ece Seçkin'in düğününe damga vuran o kare
- Haber Merkezi
- 16.09.2021 - 15:41
- Güncelleme : 16.09.2021 - 15:43
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ile pilot sevgilisi Çağrı Terlemez, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini sonunda gerçekleştirdi.
Dün akşam 4 yıldır devam eden birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
Birçok ünlü ismin de katıldığı ünlü çiftin düğününe, ünlü şarkıcı İrem Derici'nin paylaştığı fotoğraf damga vurdu.
DANLA BİLİC NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, ünlü çiftin nikah şahidi olurken, İrem Derici, Derya Uluğ, Enis Arıkan, Merve Özbey ve Esra Erol da davetliler arasındaydı.
İREM DERİCİ'DEN "AŞK-I MEMNU- DÜĞÜN EDİTİON" PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabından düğünde çekildikleri kareyi paylaşan ünlü şarkıcı İrem Derici, fotoğrafın altına, ''Aşk-ı Memnu- Düğün Edition'' notunu düştü.
Derici’nin paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
TAKİPÇİLERDEN 'RÖNESANS TABLOSU GİBİ' BENZETMESİ
İrem Derici'nin fotoğrafının altına gelen yorumlar ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bir takipçisi, ünlülerin bir arada yer aldığı fotoğrafa, ''Rönesans Tablosu gibi.'' yorumunda bulundu.
İşte İrem Derici'nin sosyal medyada paylaştığı o fotoğraf...