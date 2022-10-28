Sosyal medya üzerinden paylaştığı kareler ile adından söz ettiren İrem Derici'nin "Kudur" yazan gözlüklü fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Derici'ye beğeni ve yorum yağdı.

21 Mart 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İrem Derici, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nü bitirdi.

Akabinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Derici, O Ses Türkiye Yarışması'nda boy gösterdi.

Yarışmadan finale kalamadan ayrılan Derici, daha sonra kendi imkanlarıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı.

"Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı" şarkısı ile tanınmaya başlayan Derici, Kalbimin Tek Sahibine ile birçok alanda rekor kırdı.

Bu şarkı ile rekorlar kıran İrem Derici, 13 Eylül 2014 tarihinde radyocu Rıza Esendemir ile nikah masasına oturdu.

Başarılı ve güzel ismin radyocu Rıza Esendemir ile olan evliliği uzun sürmedi ve 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandı.

Bir daha evlenmeyen ve yaşadığı sağlık sorunları ile gündeme gelen Derici, son zamanlarda ise büyük bir aşk yaşadığını itiraf etmişti.

Her hareketi ve söylemi ile sosyal medyada gündem olan İrem, şimdi de paylaştığı fotoğraf ile dikkati çekti.

Sosyal medya üzerinden "Kudur" yazan gözlükleri ile fotoğraf paylaşan şarkıcı, yine adını en fazla konuşulanlar listesinde başa çıkardı.

İrem Derici'den yeni paylaşım

Sarı saçları ve güzelliği ile herkesi etkileyen İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekledi.

Son olarak Cem Belevi ile olaylı bir şekilde ayrılan ve sık sık göndermeler yapan Derici, aşkı yeniden buldu.

Hem özel hayatı hem de kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan Derici, sosyal medyadan göndermeli bir paylaşım daha yaptı.

"Kudur" yazan gözlükleri ile dikkatleri üzerine çeken Derici fotoğrafın altına, "En iyi sen kudurtuyosun, bu gözlük senin hakkın @sefo.362" şeklinde yorum yaptı.

İŞTE DERİCİ'NİN ÇOK KONUŞULAN KARESİ