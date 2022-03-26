İrem Derici yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle soayal medyayı ateşe verdi! 'Silikonların patlayacak'

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Derici'nin paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermişti.

İhaneti affeden İrem Derici, Cem Belevi'ye ikinci bir şans vermiş ve ikili beraber Hollanda'ya gitmişti.

Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ

Ancak ünlü çiftin mutlulukları kısa sürdü. Tatilde kavga eden çift, ayrılık kararı aldı.

İkili, birbirlerini sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

Ayrılık haberleriyle magazin gündemini meşgul eden ikiliden İrem Derici, önceki gün konser için Hatay'a uçtu.

DEKOLTELİ ELBİSESİ OLAY OLDU

Antakya'da sahneye çıkan İrem Derici, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu.

Instagram'da yaklaşık 8 milyon takipçisi bulunan Derici, konserin ardından cesur kıyafetiyle verdiği pozları takipçileriyla paylaştı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, şarkıcıya ''Silikonların patlayacak'', ''Çok güzelsin'', ''Maşallah'', ''Sana kırmızı çok yakışıyor'' gibi yorumlarda bulundu.