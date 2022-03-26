Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
662.001
1.49%
BTXN Coin
40.50
-0.56%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C
    • İrem Derici yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle soayal medyayı ateşe verdi! 'Silikonların patlayacak'

    İrem Derici yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle soayal medyayı ateşe verdi! 'Silikonların patlayacak'

    Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozları paylaştı. Derici'nin paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 11:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İrem Derici yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle soayal medyayı ateşe verdi! 'Silikonların patlayacak'

    Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, aldatılınca ilişkisine son vermişti.

    İhaneti affeden İrem Derici, Cem Belevi'ye ikinci bir şans vermiş ve ikili beraber Hollanda'ya gitmişti.

    Belevi ile Amsterdam sokaklarında el ele gezen Derici, o anları takipçileriyle paylaşıp çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

    MUTLULUKLARI KISA SÜRDÜ

    Ancak ünlü çiftin mutlulukları kısa sürdü. Tatilde kavga eden çift, ayrılık kararı aldı.

    İkili, birbirlerini sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

    Ayrılık haberleriyle magazin gündemini meşgul eden ikiliden İrem Derici, önceki gün konser için Hatay'a uçtu.

    İrem Derici yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle soayal medyayı ateşe verdi! Silikonların patlayacak #1

    DEKOLTELİ ELBİSESİ OLAY OLDU

    Antakya'da sahneye çıkan İrem Derici, derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu.

    Instagram'da yaklaşık 8 milyon takipçisi bulunan Derici, konserin ardından cesur kıyafetiyle verdiği pozları takipçileriyla paylaştı.

    Ünlü şarkıcının paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, şarkıcıya ''Silikonların patlayacak'', ''Çok güzelsin'', ''Maşallah'', ''Sana kırmızı çok yakışıyor'' gibi yorumlarda bulundu.

    İrem Derici yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle soayal medyayı ateşe verdi! Silikonların patlayacak #2

    İrem Derici yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle soayal medyayı ateşe verdi! Silikonların patlayacak #3

    İrem Derici yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle soayal medyayı ateşe verdi! Silikonların patlayacak #4

    İrem Derici yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle soayal medyayı ateşe verdi! Silikonların patlayacak #5

    İrem Derici yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle soayal medyayı ateşe verdi! Silikonların patlayacak #6

    İrem Derici yırtmaç ve göğüs dekolteli elbisesiyle soayal medyayı ateşe verdi! Silikonların patlayacak #7


    İlginizi Çekebilir

    Bursa'da kuyumcuyu soyan hırsız kameralara takıldı
    3. Sayfa

    Bursa'da kuyumcuyu soyan hırsız kameralara takıldı

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    AÖF sınav yeri sorgulama ekranı: 2022 AÖF ara sınav giriş belgesi nereden alınır?
    Eğitim

    AÖF sınav yeri sorgulama ekranı: 2022 AÖF ara sınav giriş belgesi nereden alınır?

    Görüş Bildir