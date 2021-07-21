İrem Derici'den iddialı çıkış: Suratımın orta yerine tükürün!

28 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da konser verecek olmanın heyecanını yaşayan İrem Derici, iddialı açıklamalarda bulundu. Derici, ''Dünya standartlarında bir konser izleyeceksiniz.'' dedi.

Attığı her adım söylediği her söz ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran İrem Derici, bir süredir Çeşme'de tatil yapıyordu.

Geçtiğimiz günlerde kendisini kötü hissettiği için hastanenin yolunu tutan ünlü şarkıcıya serum tedavisi uygulandı.

Ancak Derici, tedavinin tamamlanmasını beklemeden kolunda serumla hastaneden ayrılıp kiraladığı yazlık eve geçti.

"ROKET GİBİ OLACAĞIM"

28 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da konser hazırlıklarına başladığını duyuran ünlü popçu, iddialı bir çıkış yaptı.

Vereceği konser hakkında konuşan Derici, "Eğer ki dünya standartlarında bir konser izlemezseniz, suratımın orta yerine tükürün. Diyete de başlıyorum, Harbiye’ye kadar roket gibi olacağım" ifadelerini kullandı.