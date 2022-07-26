İrem Derici'den olay yaratan paylaşım! Gözyaşlarıyla seslendi...'Seni çok özledim'

Ünlü şarkıcı İrem Derici, hüsrana uğradığı ilişkinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaştı.Derici, gözyaşları içinde...

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

Klip ve şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenenler listesine giren Derici, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmayı başarıyor.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi müzisyen sevgilisi Cem Belevi ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

İkinci kez Cem Belevi'nin ihaneti ile sarsılan güzel şarkıcı, aldatıldığını öğrendikten sonra eski sevgilisine, "çeyrek popçu" ve "çöp" demişti.

Cem Belevi'nin ünlü şarkıcıyı manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberleri ile magazin gündemi çalkalanmıştı.

İhanet ile sarsılan İrem Derici, "Bundan sonra bütün sarı taksiler benim, daldan dala. Öyle güzel, küçük küçük flörtlerle kapatacağım yazı" ifadelerini kullanmıştı.

İhanetin şokunu atlatan İrem Derici, son olarak Instagram'dan bir video paylaştı.

"Onur'u çok özledim"

Önce Gülşen'in "Bir İhtimal Biliyorum" şarkısını "Değmedi" notuyla paylaşan İrem Derici, daha sonra "Onurr'u çok özledim" notuyla hikayeler paylaştı.

İrem Derici'nin bahsettiği Onurr'un şarkıcı Onur Özdemir olduğu öğrenildi.

Ünlü şarkıcının "Benimle New York'ta buluş" dediği Onur Özdemir, 2000'li yıllarda Sakin grubunun solisti olarak ünlenmiş daha sonra "Onurr" ismiyle müzik kariyerine solo olarak devam etmişti.